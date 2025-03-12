Расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт размещения личного состава и бронированную технику Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ночное время.
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