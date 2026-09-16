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Русская весна

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Министр наградил командира корвета «Сообразительный» после инцидента с вертолётом ВВС Дании

Министр наградил командира корвета «Сообразительный» после инцидента с вертолётом ВВС Дании

Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» медалью «За боевые отличия» за грамотные и решительные действия в отношении вертолёта ВВС Дании в Балтийском море.

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