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Царьград

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Курщина затихла - грядёт худшее: Перегруппировка ВСУ и "последнее наступление" 2024 года

Курщина затихла - грядёт худшее: Перегруппировка ВСУ и "последнее наступление" 2024 года

Линия боевого соприкосновения на Курском направлении внезапно затихла, что довольно сильно встревожило ряд военэкспертов, поскольку с мест поступают сообщения, что враг не просто лучше окапывается на оккупированных территориях, но и начал масштабную перегруппировку.

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