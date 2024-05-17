Родителям школьников в США запретили забирать детей с нетрадиционных уроков

Суд в США отказал родителям воспитанников детсада и школьников, требовавших оградить их детей от занятий, пропагандирующих нетрадиционные отношения и ЛГБТ* (*движение признано экстремистским и запрещено в РФ) .
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