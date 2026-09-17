Флаги ФРГ и Евросоюза сняли со здания генконсульства республики в Петербурге

Консулы должны покинуть Россию до 18 сентября. Дипмиссия располагалась здесь на протяжении 54 лет.источник .
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