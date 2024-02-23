На Авдеевском направлении штурмовым подразделениям российской армии удалось после стремительного удара в сторону населенного пункта Северное выбить боевиков киевского режимас восточных окраин и занять поля восточнее.
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