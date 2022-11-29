Глава Ространснадзора по ДФО стал фигурантом дела о превышении полномочий

Глава межрегионального территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) подозревается в превышении должностных полномочий и был заключен под домашний арест, сообщает РИА Новости, ссылаясь на приморский СК.
Глава межрегионального территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) подозревается в превышении должностных полномочий и был заключен под домашний арест, сообщает РИА Новости, ссылаясь на приморский СК.
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