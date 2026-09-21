Блогер Тарасов: Царукян станет эталоном UFC

Арман Царукян подает себя интереснее, чем Ислам Махачев, и в будущем может стать эталонным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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