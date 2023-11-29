Запад расписался в бессилии: Русская смекалка отправила на дно тихих "морских убийц" НАТО

Западный ВПК получил чувствительный и обидный пендаль, пишет издание «Military Watch Magazine». Речь идет о провале концепции малозаметности морских беспилотников, которая исходит из самой сути этих аппаратов.
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