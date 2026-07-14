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Трамп поддержит законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

Трамп поддержит законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях в отношении России, разработанный ныне покойным сенатором-русофобом Линдси Грэмом*, внесенным в России в список экстремистов и террористов, получит поддержку Дональда Трампа.

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