Трамп поддержит законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях в отношении России, разработанный ныне покойным сенатором-русофобом Линдси Грэмом*, внесенным в России в список экстремистов и террористов, получит поддержку Дональда Трампа.
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