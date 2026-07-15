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Власти Латвии намерены запретить русский язык в СМИ

Власти Латвии намерены запретить русский язык в СМИ

В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ. «У нас нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве», — заявил министр культуры страны Наурис Пунтулис.

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