Данные Управления народонаселения и иммиграции Израиля, на которые ссылается еврейская газета The Times of Israel, показывают, что почти полмиллиона израильтян покинули Израиль с 7 октября.
"Евреи побежали" - почти пол-миллиона, свалило
Комментарии
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Samarium
Ничего другого от этого народа ждать не приходится.... Все, как всегда....
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9 час.
Волков Владимир
Прочитал заголовок и обрадовался, что эти полмиллиона свалили из России. И тут облом, из Израиля, значит часть этих космополитов вернется к нам. А они нам нужны?
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9 час.
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