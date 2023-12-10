"Евреи побежали" - почти пол-миллиона, свалило

Ничего другого от этого народа ждать не приходится.... Все, как всегда....

Волков Владимир

Прочитал заголовок и обрадовался, что эти полмиллиона свалили из России. И тут облом, из Израиля, значит часть этих космополитов вернется к нам. А они нам нужны?