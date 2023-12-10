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"Евреи побежали" - почти пол-миллиона, свалило

"Евреи побежали" - почти пол-миллиона, свалило

Данные Управления народонаселения и иммиграции Израиля, на которые ссылается еврейская газета The Times of Israel, показывают, что почти полмиллиона израильтян покинули Израиль с 7 октября.

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Комментарии
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Samarium
Ничего другого от этого народа ждать не приходится.... Все,  как всегда....
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9 час.
Волков Владимир
Прочитал заголовок и обрадовался, что эти полмиллиона свалили из России. И тут облом, из Израиля, значит часть этих космополитов вернется к нам. А они нам нужны?
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9 час.

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