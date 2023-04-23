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Малком прибил «Динамо», смена лидера в Бундеслиге, «Сити» в финале Кубка Англии, победы «Реала» и «Ливерпуля», трансляций РПЛ не будет на YouTube и другие новости

Малком прибил «Динамо», смена лидера в Бундеслиге, «Сити» в финале Кубка Англии, победы «Реала» и «Ливерпуля», трансляций РПЛ не будет на YouTube и другие новости

1. «Зенит» победил «Динамо» (3:1) в центральном матче 24-го тура Мир РПЛ. Малком сделал дубль и отдал результативный пас: он лидер бомбардирской гонки с 18 голами и лучший в чемпионате России по системе «гол+пас».

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