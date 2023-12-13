Гослинг и Робби сыграют родителей героя Клуни в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Режиссер Джей Роуч разрабатывает приквел серии фильмов «Одиннадцать друзей Оушена». В ленте, действие которой развернется в Европе в 1960-е годы, сыграют Марго Робби и Райан Гослинг, которые исполнят роли родителей героя Джорджа Клуни из оригинальной франшизы .