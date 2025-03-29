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Царьград

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Родительская суббота и Тележный день: Народные приметы 29 марта. Что нельзя делать в этот день

Родительская суббота и Тележный день: Народные приметы 29 марта. Что нельзя делать в этот день

На субботу, 29 марта, выпадает родительская суббота и Тележный день. Рассказываем о том, что можно и нельзя делать в предстоящий выходной.

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