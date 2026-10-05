Новый пешеходный маршрут в Мневниковской пойме продлят южнее моста

О новом пешеходном маршруте у воды в Мневниковской пойме рассказал в “Максе” мэр Москвы Сергей Собянин: «Прогулочная тропа проложена по специальному настилу.
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