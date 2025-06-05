Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил экологов с профессиональным праздником

Градоначальник поблагодарил специалистов за вклад в развитие окружающей среды, а также пожелал им успехов и благополучия Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк поздравил экологов с профессиональным праздником.
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