Правительство РФ увеличило размер арктической ипотеки

Предельный размер арктической ипотеки увеличен до 9 млн рублей. Ранее сумма составляла 6 млн рублей. Об этом сообщил Минфин РФ со ссылкой на принятое в пятницу, 15 декабря, российским правительством постановление.
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