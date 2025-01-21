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Царьград

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Акции "Мечела" взлетели на 5% на новостях о переносе долговых выплат

Акции "Мечела" взлетели на 5% на новостях о переносе долговых выплат

Акции "Мечела" на Московской бирже увеличились более чем на 5% вследствие новостей о перенесении сроков выплат по части основного долга компании.

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