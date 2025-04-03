Юрий Ильинов

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Россия Трампу нужна, в отличие от Украины Президент США Дональд Трамп действительно думает, что Вашингтон и Москва могут вместе совершить много полезного, поэтому Россия ему нужна, в отличие от Украины. Такое мнение 2 апреля высказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью одному из украинских СМИ, рассуждая о новой дипломатии, как Киеву «заставить США и ЕС действовать». По словам Кулебы, действующая американская администрация на самом деле заинтересована в сотрудничестве с РФ. С его слов, у Трампа сложилось такое мироощущение, которое трудно поколебать. Трамп не получает утром кремлевскую методичку и не решает, какую из страниц этой методички ему сегодня надо отработать. В то же время он окружен людьми, и он сам считает, что реально они с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира – разъяснил Кулеба. Он подчеркнул, что Трамп верит в важность РФ. Люди, имеющие «доступ к телу», приходят и рассказывают ему, что «не все так однозначно в идущем конфликте, Украина тоже виновата». На стол ему также ложатся документы подобного характера. То, что медийно-активное окружение Трампа продвигает нарративы, которые мы считаем пророссийскими, и избиратели Трампа все это охотно подхватывают в соцсетях, это факт. Но я не думаю, что Трамп это делает, потому что он агент, которому надо отработать, он просто искренне верит в другую картинку мира. Мы с вами верим в одну реальность, а он – в другую – добавил он. Кулеба уточнил, что реальность Трампа заключается в осознании им важности и полезности таких людей, как президент РФ Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин. Они вызывают у него глубокое уважение и желание с ними решать большие вопросы.