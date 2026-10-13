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Царьград

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Яна Тищенко выиграла Кубок губернатора по троеборью в Новосибирске

Яна Тищенко выиграла Кубок губернатора по троеборью в Новосибирске

В турнире по троеборью в Новосибирской области участвовали более 100 всадников из 11 регионов, а Кубок губернатора завоевала Яна Тищенко на лошади по кличке Атлантида.

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