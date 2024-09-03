Си Цзиньпин встретился с президентом Сейшельских Островов

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сейшельских Островов Вавел Рамкалаван в понедельник в Пекине совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.
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