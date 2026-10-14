Самолет Air India экстренно сел после сигнала о захвате

www.globallookpress.com/Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com Самолет авиакомпании Air India, летевший из Франкфурта-на-Майне в Нью-Дели, совершил экстренную посадку в аэропорту индийского города Джайпур.
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