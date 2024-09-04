Во Всеволожске учительница осталась без сбережений после угроз. Мошенники запросили у нее 1 млн рублей, чтобы не привлекать к ответственности якобы по делу о финансировании ВСУ.
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Во Всеволожске учительница осталась без сбережений после угроз. Мошенники запросили у нее 1 млн рублей, чтобы не привлекать к ответственности якобы по делу о финансировании ВСУ.