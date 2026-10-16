Библиотека №127, которая базируется на улицах Чистова, 15/15 и Текстильщиков, 14, отметила день рождения одного из самых любимых персонажей детской литературы — Винни-Пуха.
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