100 дней без ударов в обмен на Starlink. Киев торгует условиями перемирия Владимир Зеленский продолжает торговаться с Дональдом Трампом по поводу условий энергетической паузы.
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