На Дальнем Востоке стартовал третий день выборов

ХАБАРОВСК, 8 сентября, ФедералПресс. На Дальнем Востоке начался третий день выборов. С 6 по 8 сентября в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области проходят выборы губернаторов и другие избирательные кампании различного уровня.
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