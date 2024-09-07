На Дальнем Востоке стартовал третий день выборов

ХАБАРОВСК, 8 сентября, ФедералПресс. На Дальнем Востоке начался третий день выборов. С 6 по 8 сентября в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области проходят выборы губернаторов и другие избирательные кампании различного уровня.