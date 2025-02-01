NBC: в разбившемся в Филадельфии самолете летел перенесший операцию ребенок

REUTERS/Rachel Wisniewski На борту медицинского самолета Learjet 55, упавшего рядом с жилыми домами в американском городе Филадельфия, находился ребенок, которого транспортировали после перенесенной им операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии