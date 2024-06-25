The Tribune India: премьер Индии Моди приедет в Москву 8 июля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву 8 июля, сообщила газета The Tribune India. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что визит готовится, однако по поводу дат комментария не дал.
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