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Джо Байден заявил, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир

Джо Байден заявил, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир

Во время первых предвыборных теледебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом, транслируемых телеканалом CNN, Джо Байден заявил, что конфликт на территории Украины может выйти за пределы границ страны.

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