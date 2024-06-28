Джо Байден заявил, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир

Во время первых предвыборных теледебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом, транслируемых телеканалом CNN, Джо Байден заявил, что конфликт на территории Украины может выйти за пределы границ страны.
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