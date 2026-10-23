Читаю с нескрываемой улыбкой в ленте, о том, что президент Чехии Петр Павел выступил с заявлением: если европейские страны не научатся самостоятельно вести переговоры с Россией, Европа рискует окончательно перестать иметь значение при обсуждении собственной безопасности Фото: Robert Michael dpa Globallookpress На мой взгляд, это редкое для европейского политика признание очевидного.