Читаю с нескрываемой улыбкой в ленте, о том, что президент Чехии Петр Павел выступил с заявлением: если европейские страны не научатся самостоятельно вести переговоры с Россией, Европа рискует окончательно перестать иметь значение при обсуждении собственной безопасности Фото: Robert Michael dpa Globallookpress На мой взгляд, это редкое для европейского политика признание очевидного.
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