Автоинспекторы в Тверской области проводят со школьниками занятия по безопасности дорожного движения

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции города Западная Двина активно проводят со школьниками тематические занятия по безопасности дорожного движения, акции и мероприятия по безопасному поведению на улицах и дорогах.
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