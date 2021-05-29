Происшествия

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Автоинспекторы в Тверской области проводят со школьниками занятия по безопасности дорожного движения

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции города Западная Двина активно проводят со школьниками тематические занятия по безопасности дорожного движения, акции и мероприятия по безопасному поведению на улицах и дорогах.

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