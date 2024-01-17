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Сегодня электричество будут отключать на юге Астраханской области

Сегодня электричество будут отключать на юге Астраханской области

Самое позднее восстановление электроэнергии – в 19:00. Сегодня, 17 января, плановые отключения электричества коснутся Астрахани, сел Образцово и Оранжереи Икрянинского района и сел Новокучергановка и Старокучергановка Наримановского района:  Фото: ok.

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