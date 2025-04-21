Медицина: интерфейс «мозг — компьютер» получил разрешение

Стартап Precision Neurscience получил разрешение Американской службы по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов имплантировать в мозг пациентов ультратонкую матрицу для считывания информации и стимуляции мозговой деятельности в поверхностных слоях мозга на срок до 30 дней.