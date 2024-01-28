Союзница Германии против Советов: Польша пошла на союз с Гитлером, желая раздела СССР Ирэн ОрлонскаяВ воспоминаниях о событиях 26 января 1934 года всплывает некая темная страница истории, когда был заключен Пакт Гитлера – Пилсудского.
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