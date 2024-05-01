СМИ сообщили о разгроме «Искандером» двух установок HIMARS ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» на купянском направлении с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, о чем стало известно вечером 1 мая.
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