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Риттер: На Украине стартовал серьезный кризис из-за провалов ВСУ

Риттер: На Украине стартовал серьезный кризис из-за провалов ВСУ

Киевский режим столкнулся с серьезным военно-политическим кризисом из-за провальных действий Вооруженных сил Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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