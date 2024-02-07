Киевский режим столкнулся с серьезным военно-политическим кризисом из-за провальных действий Вооруженных сил Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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