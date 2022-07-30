Здание Верховного суда в Багдаде штурмуется сторонниками имама ас-Садра

В Багдаде возобновились массовые демонстрации, передает 30 июля телеканал AlHadath. Согласно предоставленной информации, через кордоны полиции на пути к Верховному суду Ирака прорвались сторонники радикального шиитского имама Муктады ас-Садра.
В Багдаде возобновились массовые демонстрации, передает 30 июля телеканал AlHadath. Согласно предоставленной информации, через кордоны полиции на пути к Верховному суду Ирака прорвались сторонники радикального шиитского имама Муктады ас-Садра.
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