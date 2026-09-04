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Песков: Россия не будет просить Киев прекратить атаки перед визитом Уиткоффа

Песков: Россия не будет просить Киев прекратить атаки перед визитом Уиткоффа

Россия не будет договариваться с Украиной о прекращении ударов на время визита в Москву спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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