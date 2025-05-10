Мощный, красочный парад в честь 80-летия Дня Победы, состоявшийся 9 мая на Красной площади Москвы вызвал на Западе резонанс.
Оружие, бойцы из КНДР: Что пишут про парад 9 мая в Европе и США
Комментарии
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людмила михайлик
Парад был великий,показал сколько у нас великолепных воинов и поддержки пусть боятся,салют красиво
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9 час.
Гарибян Сусанна
Парады мы проводим для себя, чтобы сохранить память о великих испытаниях и подвиге нашего народа для внуков и правнуков. А ещё для тех, кто благодарен России за свободу и чтит память наших солдат, освободивших их от фашизма. Парад показал силу и мощь страны Победительницы и напомнил миру о силе и мощи России. А все эти бумагомаратели просто отрабатывают жалование на службе своим властям. Хотя даже в Германии несмотря на запреты, немцы прошли в Бессмертном полку и возлагали цветы к могилам наших солдат-освободителей. СЛАВА РОССИИ!
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8 час.
Юрий Золотарев
"Не могли не отреагировать..." Да КУ-УДА вы все, ннафиг, денетесь? Глупость, зависть и враньё - против реальной СИЛЫ?? Не смешите наши тапочки!
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4 час.
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