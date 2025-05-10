Гарибян Сусанна

Парады мы проводим для себя, чтобы сохранить память о великих испытаниях и подвиге нашего народа для внуков и правнуков. А ещё для тех, кто благодарен России за свободу и чтит память наших солдат, освободивших их от фашизма. Парад показал силу и мощь страны Победительницы и напомнил миру о силе и мощи России. А все эти бумагомаратели просто отрабатывают жалование на службе своим властям. Хотя даже в Германии несмотря на запреты, немцы прошли в Бессмертном полку и возлагали цветы к могилам наших солдат-освободителей. СЛАВА РОССИИ!