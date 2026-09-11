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Регионы России

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Армения может увеличить арендную плату за российскую военную базу при росте цен на газ

Армения может увеличить арендную плату за российскую военную базу при росте цен на газ

Глава комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Вилен Габриелян сделал заявление относительно российского газа.

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