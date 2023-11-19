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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд сможет сыграть с «Ливерпулем». Полученная в сборной травма оказалась несерьезной

Холанд сможет сыграть с «Ливерпулем». Полученная в сборной травма оказалась несерьезной

23-летний футболист повредил ногу во время игры между сборными Норвегии и Фарерских островов (2:0). Из-за травмы он пропустит матч против Шотландии, который состоится сегодня.

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