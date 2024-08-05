10 фильмов и сериалов, в которых обувь выдавала персонажей с потрохами, а мы все проморгали

Любуясь крутыми нарядами киноперсонажей, мы почти не уделяем внимания их обуви. И напрасно. Ведь иногда с помощью туфель создатели пытаются донести чуть больше информации о герое, а то и подсказки к сюжету дают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии