Русский ждун

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Комментарии
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вага карлито
Скажем прямо, попали люди  в замес и остается им только надеется  что  все обойдется!) С разным багажом они  оказались в этом замесе и это лишь подтверждает логику событий где,- как обычно,- простые люди не дальновидны и  возможности у них нулевые! Диалектика  сводится к тому что им  не повезло!
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