«Ждун» — полностью негативное слово. Сейчас так принято называть тех украинцев, сторонников бандеровщины, либерализма, фашизма, которые живут в Бердянске, Москве, Владивостоке и ждут прихода в русские города войск Украины и НАТО.
Русский ждун
Комментарии
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вага карлито
Скажем прямо, попали люди в замес и остается им только надеется что все обойдется!) С разным багажом они оказались в этом замесе и это лишь подтверждает логику событий где,- как обычно,- простые люди не дальновидны и возможности у них нулевые! Диалектика сводится к тому что им не повезло!
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