Русский ждун

вага карлито

Скажем прямо, попали люди в замес и остается им только надеется что все обойдется!) С разным багажом они оказались в этом замесе и это лишь подтверждает логику событий где,- как обычно,- простые люди не дальновидны и возможности у них нулевые! Диалектика сводится к тому что им не повезло!