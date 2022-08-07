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Рудковская поддержала Тутберидзе: «Судиться бесполезно, объяснять тоже! Вы говорите: «Работаем дальше», а я добавлю: «Собаки лают, караван идет!»

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская поддержала заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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