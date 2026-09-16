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Царьград

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Серийный маньяк из Новосибирска убил 10 человек, включая студентку из Перу

Серийный маньяк из Новосибирска убил 10 человек, включая студентку из Перу

Следственные органы установили, что серия жестоких преступлений Алексея Гаськова началась более двадцати лет назад.

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