Мэр Братска прокомментировал скандал с сертификатами на жилье

Ситуация вокруг выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям в Братске, вызвавшая широкий общественный резонанс и возбуждение уголовного дела, получила подробное объяснение от мэра города Александра Дубровина в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.
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