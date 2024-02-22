6 альтернативных способов очистить уши без использования ватных палочек

Попробуйте отказаться от использования ватных палочекВ соответствии со старой поговоркой: «Не стоит вставлять в уши ничто, что меньше вашего локтя«, включая ватные палочки и ватные диски, которые обычно используются для удаления ушной серы.
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