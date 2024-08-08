🏚 В Керчи обвалилась стена частного дома В Керчи на улице 23 Мая рухнула часть жилого дома. Никто не пострадал.
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🏚 В Керчи обвалилась стена частного дома В Керчи на улице 23 Мая рухнула часть жилого дома. Никто не пострадал.