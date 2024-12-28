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Царьград

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Царёв: Россия избежала катастрофы, а Зеленский угодил в капкан

Царёв: Россия избежала катастрофы, а Зеленский угодил в капкан

Царёв: Россия избежала катастрофы, а Зеленский угодил в капкан. Чтобы сохранить свою власть, бывший украинский комик отказался от мирных переговоров с Москвой.

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